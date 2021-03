U Srbiji ujutru oblačno sa snegom, tokom dana slaba kiša

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa kišom ili snegom mestimično, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temepratura od minus četiri do tri, a najviša dnevna od tri na jugu Srbije do 10 stepeni na severu. Vetar umeren, ponegde i jak, severni, uveče u slabljenju. U Beogradu će ujutru kratkotrajno padati sneg, a tokom dana će biti sunčano. Najniža temepratura od jedan do tri, a najviša dnevna oko devet stepeni. Biometeorološka prognoza za sredu, 24. mart 2021. godine: Usled očekivanih biometeoroloških prilika pojačane tegobe mogu osetiti cerebrovaskularni