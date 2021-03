Oni su dali živote u borbi protiv NATO agresije: Položeni venci i cveće na spomen-obeležje palim borcima u Paraćinu

Večernje novosti pre 1 sat | Z. RAŠIĆ

SA teritorije opštine Paraćin u NATO bombardovanju tadašnje SRJ 1999. godine poginula su četvorica junaka, dva pripadnika Vojske Jugoslavije i dvojica pripadnika MUP-a, podsetio je Zoran Pavlović, predsednik Udruženja boraca otadžbinskih ratova te opštine (UBOR) prilikom današnjeg obeležavanja dana sećanja na početak NATO agresije pre 22 godine.

Kao i svake godine 24. marta, položeni su venci i cveće na spomen-obeležje stradalima u ratovima od 1990. do 1999. u parku kod srednjih škola, a učinili su to, osim predstavnika UBOR-a, Opštine i građana, još delegacije „Kola srpskih sestara“, Udruženja vojnih penzionera i Udruženja potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1918. godine. Poginuli su potpukovnik Života Đurić, pilot, vojnik Bojan Miletić i pripadnici policije Žarko Krstić i Srđan Stojković. Foto:UBOR