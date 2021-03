Lajčak: Prvi susret Vučić-Kurti možemo očekivati dovoljno brzo

N1 Info pre 1 sat | Autor:Radio Slobodna Evropa,

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) nagovestio da će kroz nekoliko nedelja, doći do prvog susreta između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija.

Kaže da je ohrabren nedavnom posetom Prištini i Beogradu gde je, kako tvrdi, dobio uveravanja da su lideri spremni da nastave dijalog. Evropski savet je prošlog petka, obnovio Lajčakov mandat do avgusta 2022. Međutim, prema tvrdnjama visokog predstavnika EU, to ne znači da se proces mora odugovlačiti do tada. On i dalje smatra da je sporazum o normalizaciji odnosa izvodljiv u roku od nekoliko meseci, ali da je za to potrebna politička spremnost lidera. Potrvđuje da