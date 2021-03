Nova provokacija Pjongjanga: Dve balističke rakete ispaljene u Japansko more

RTS pre 2 sata

Severna Koreja ispalila je dve balističke rakete u Japansko more. To je prva provokacija Pjongjanga od smene administracije u Vašingtonu i dolaska Džoa Bajdena na mesto predsednika SAD.

Iz Seula su saopštili da je Severna Koreja ispalila dve rakete kratkog dometa u Japansko more, poznato i kao Istočno korejsko more. Rakete su, pre nego što su pale u more, prešle 450 kilometara i dostigle maksimalnu visinu od 60 kilometara,saopšteno je iz Seula. Ovaj incident su osudili i Južna Koreja i Japan. Južnokorejski savet za nacionalnu bezbednost izrazio je na hitnom sastanku "duboku zabrinutost" zbog lansiranja. "Ovo ugrožava mir i sigurnost naše zemlje i