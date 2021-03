Obarao drveće, rušio kuće Niz smrtonosnih tornada pogodio Alabamu, među poginulima i tročlana porodica (video)

Kurir pre 22 minuta

Najmanje pet osoba poginulo je kada je američku saveznu državu Alabamu pogodio niz smrtonosnih tornada, deo nevremena koje je zadesilo jug SAD, obarajući drveće, rušeći kuće i prekidajući dotok struje.

At least 5 people have been killed by tornadoes that swept through Alabama on Thursday; dozens of counties across six states remain under tornado warnings. https://t.co/LiNsVxSFM6 — NBC News (@NBCNews) March 26, 2021 Među poginulima je tročlana porodica koja je živela u drvenoj kući u malom gradu Ohači, kao i muškarac i žena koji su živeli u mobilnim kućicama u Ohačiju i Velingtonu, javlja Vašington Post. Recorded a whole tornado. Birmingham, Alabama