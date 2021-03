Blokada Sueckog kanala – dnevni gubici se mere milijardama dolara, strahuje se od rasta cene nafte

RTS pre 1 sat

Dok uprava Sueckog kanala pokušava da oslobodi gigantski teretni brod "Ever Given" tajvanske kompanije, koji se dijagonalno zaglavio u kanalu, i ponovo otvori saobraćaj prave se prve procene i preračunavaju gubici. Ugrožen je transport robe iz Kine, Irana, ali i ostalih azijskih zemalja, a najviše na udaru su sirovine i energenti. Kina je jedno od većih tržišta odakle naše kompanije uvoze robu, pa bi se kašnjenje isporuka moglo odraziti na hemijsku, metalsku, tekstilnu industriju i trgovinu raznim finalnim

Postavljeno je nekoliko remorkera u pokušaju da se oslobodi brod "Ever Given", uključujući i specijalizovani ploveći bager. Ipak, stručnjaci procenjuju da će biti potrebne nedelje kako bi se ponovo uspostavio saobraćaj kroz Suecki kanal. To povećava strah i od rasta cene nafte. Srđan Savković iz kompanije QSL, koja se bavi međunarodnim brodskim transportom, kaže za Internet portal RTS-a da je zbog blokade kanala najugroženiji transport robe iz Kine, Irana, ali i