Otac poginuo, sin povređen nakon eksplozije ručne bombe u selu kod Aleksinca

N1 Info pre 4 sati | Autor:Beta

Muškarac star 45 godina je poginuo, a njegov osmogodišnji sin je povređen kada je u njihovoj porodičnoj kući eksplodirala ručna bomba u selu Tešica kod Aleksinca.

Kako pišu Južne vesti, oko 10 sati u aleksinačkom selu Tešica u jednoj porodičnoj kući eksplodirala je bomba, što je dovelo do smrti 45-godišnjeg muškarca, dok je osmogodišnje dete povređeno i, kako kažu u niškom Kliničkom, ima lakše povrede. Kako je došlo do eksplozije nema zvaničnih informacija. „Policijskoj upravi je prijavljeno da je došlo do eksplozije ekslozivne naprave u jednoj porodičnoj kući u okolini Aleksinca. Tom prilikom je poginuo jedan muškarac, dok