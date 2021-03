Krvavi dan u Mjanmaru, najmanje 90 ubijenih

Nova pre 1 sat | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

Bezbednosne snage Mjanmara ubile su danas najmanje 90 demonstranata u raznim delovima zemlje, u jednom od najkrvavijih dana tokom protesta koji su usledili posle vojnog puča, javlja Rojters.

U regionu Mandaleja, drugog po veličini grada u Mjanmaru, ubijeno je najmanje 29 ljudi, među njima i petogodišnji dečak, a u Jangonu 24 osobe, navodi se u izveštaju lokalnih medija, prenosi Rojters. Tw:blood,gunshots. In #Daik_U, Bago, on Mar 27, Terrorists violently crackdown the protest with live ammunition and tear gas. At least 3 people were injured and one was shot dead. #WhatsHappeningInMyanmar #Mar27Coup pic.twitter.com/BxcSZ91fhf — Spring Revolution 2021