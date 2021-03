Miljana Kulić stavila periku posle šišanja na ćelavo: Evo kako izgleda

Blic pre 2 sata | I.M. , A. V.

Miljana Kulić se pokajala što se ošišala na ćelavo, a Filip Car i Ermina Pašović davali su joj podršku i tešili je kako će joj kosa brzo porasti.

Miljana je, naime, zažalila zbog svog poteza, pa joj je Ermina ubrzo nabavila periku. - Moraš redovno da je održavaš, inače je za nedelju dana možeš baciti - savetovala je Ermina Miljanu. - Baš se primećuje da je perika - govorila je Miljana Ermini. - Tebi će sve biti top. Izgledaćeš kao one crnkinje, još kad staviš one velike minđuše, bićeš top - rekao je Car. - Ma da njoj super izgleda to, ne brini - dodala je Ermina. - Hvala vam, samo da mi brzo poraste kosa -