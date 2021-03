Pronađeno kamenje ispod pramca "Ever Givena": Oslobađanje broda dodatno otežano

Blic pre 15 minuta

Napori timova koji su angažovani na oslobađanju zaglavljenog broda za prevoz kontejnera koji je blokirao plovni put u Sueckom kanalu dodatno su otežani zbog pronađenog kamenja ispod pramca tog ogromnog plovila.

Bageri koji rade na oslobađanju "Ever Givena" do sada su prebacili 27.000 kubnih metara pjeska sa dubine od 18 metara, a radovi se odvijaju neprekidno u skladu sa uslovima vjetra i plime, saopštila je Uprava Sueckog kanala. Oko 15 odsto svjetskog saobraćaja prelazi Suecki kanal, koji je za Egipat ključni izvor deviznih prihoda. Trenutna blokada donosi dnevne gubitke od 14 do 15 miliona dolara, prenosi Rojters. "Ever Given", dug 400 metara, zaglavio se u utorak