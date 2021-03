"Zdravstveni pasoš" za Evropsku Uniju dostupan Od 15. Juna, a evo koje sve podatke o putnicima će sadržati ovaj sertifikat

Blic pre 4 sati

Evropski komesar zadužen za vakcine Tijeri Breton najavio je danas da će prvi evropski "zdravstveni pasoš" biti dostupan od 15. juna, a da će do sredine jula Evropa imati "kapacitet za kolektivni imunitet".

Novo zdravstveno uverenje treba da bude dostupno "u roku od dva do tri meseca" u digitalnim i papirnim formatu, i važiće u svih 27 država članica, rekao je Breton za francuski RTL Radio i TV kanal LCI. - Od trenutka kada budemo sigurni da će svaki Evropljanin koji želi da bude vakcinisan imati fer pristup vakcini, kao što će to biti slučaj u naredna dva do tri meseca - biće dobro da postoji zdravstveni sertifikat koji će potvrđivati vaše stanje, rekao je Breton.