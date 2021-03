Vakcinu u Čačku primilo oko 22.000 osoba

N1 Info pre 19 minuta | Autor:Beta

U Čačku je oko 22.000 osoba primilo vakcinu protiv koronavirusa, a procenjuje se da je od 35 do 40 odsto punoletnih građana bilo zaraženo ili da su imunizovani, rekao je rukovodilac gradskog Radnog tima epidemiolog Mihailo Luković.

On je naveo da je prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, od polovine marta prošle godine do danas u Čačku registrovano oko 7.100 slučajeva infekcije koronavirusom. „Postoji i značajan broj Čačana kojima je kovid registrovan u privatnim ordinacijama, kao i osoba koje su preležale infekciju, a nisu imale simptome, niti su se javljale lekaru. Kada tome dodamo 22.000 Čačana koji su primili makar jednu dozu vakcine, trenutno je negde od 35 do 40 odsto