Krizni štab danas o novim merama, šta će biti sa kafićima

Nova pre 3 sata | Autor:Milena Ilić Mirković

Prema najavama zvaničnika, danas će biti držana sednica Kriznog štaba za borbu protiv koronavirisa na kojoj bi trebalo da se raspravlja o otvaranju kafića i restorana.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je pre dva dana juče za Nova.rs da bi Krizni štab mogao ponovo da zaseda u ponedeljak i da će on predložiti otvaranje svih ugostiteljskih objekata do 22 sata. “Očekujem u ponedeljak Krizni štab. Predložiću da ugostitelji rade do 22 sata, jer je bolje da rade duže. Bolje da ljudi budu u ugostiteljskim objektima gde postoje mere i gde ih kontrolišu inspekcija i komunalna policija, nego da se okupljaju na kućnim