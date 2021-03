Intervju Vladimir Bilčik: Dogovor o izborima najranije na leto, sledećeg meseca nastaviće se razgovori vlasti i opozicije

Večernje novosti pre 16 minuta | Goran Čvorović - stalni

MEĐUPARTIJSKI dijalog je jedan od ključnih prioriteta u napretku Srbije ka EU. To je jasno iz mog izveštaja, iz izjava Evropske komisije i onoga što poručuju zemlje članice. Verujem da svi političari u Srbiji uzimaju ovaj dijalog za ozbiljno. Nadam se, takođe, da će ga svi oni koji nisu učestvovali na prethodnim izborima, ozbiljno shvatiti kao mogućnost da se aktivno uključe u srpsku politiku, a jedini način za to je kroz demokratske institucije. Takođe, oni koji su u vlasti, vlada i skupština, imaju

To u razgovoru, za "Novosti", ističe Vladimir Bilčik, šef posredničkog tima za unutrašnji dijalog i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. * Šta je najvažnije da se uradi da bi se dijalog učinio mogućim? - Ostalo je dosta toga da se uradi iz prve faze dijaloga. Želimo da dođe do istinskih promena i tako ćemo pristupiti drugoj fazi. Najvažniji koraci su već preduzeti, a to je puni angažman predsednika Narodne skupštine. Skupština je ključna institucija, i ona je