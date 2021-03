Racija u izbegličkom kampu: Uhapšeno devet osoba, uključujući članove Islamske države

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

NA STOTINE vojnika predvođenih Kurdima na severoistoku Sirije uhapsilo je danas devet osoba, uključujući osumnjičene članove terorističke organizacije Islamska država, tokom bezbednosnog "čišćenja" kampa Al-Hol na severoistoku Sirije u kojem su smeštene porodice ekstremista.

Snage su u saopštenju, koje je objavila kurdska novinska agencija Havar, navele da su uhapsile devet osoba, uključujući jednog Iračanina pripadnika IS koji je radio na regrutaciji, preneo je AP. Nasilje je povećano proteklih meseci, tako da su od početka godine pristalice IS u kampu ubile 47 ljudi, navodi se u saopštenju. Većina stanovnika kampa Al-Hol su pristalice IS, Iračani i Sirijci, ali ima i drugih nacionalnosti.