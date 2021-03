Srđanu život visio o koncu,: Novak hteo da odustane! Velika porodična drama, otac najboljeg tenisera sveta na televiziji izneo strašnu ispovest

Blic sport pre 2 sata | P. L.

Gostujući na televiziji, otac najboljeg tenisera sveta je prepričao jedne od najtežih trenutaka života. je pričao o uspesima i pritiscima, ali i prepričao malo poznatu priču o svojoj životnoj drami.

Bio je to period kada se takmičio na turniru u Londonu i poželeo da odustane od istog. - Bilo je teško imao sam sepsu i jedno tri nedelje mi je život viso o koncu. Prebacili su me za Minhen jer nisam imao uslova za izlečenje. Nole je igrao završni turnir u Londonu i tu pobedu je meni posvetio .I to mi je značilo kad sam video i čuo. On je hteo da bude sa mnom i da ne ide na turnir. Ja sam mu rekao ne. Ti tati daješ snagu kad igraš i pobeđuje, izjavio je Srđan