Veliko priznanje: Pešić u FIBA Kući slavnih

N1 Info pre 1 sat | Autor:Aleksandra Radivojević

Legendarni košarkaški trener Svetislav Pešić postaće član FIBA Kuće slavnih kao član klase 2020.

Pešić je igračku karijeru počeo u Pirotu, igrao je u Partizanu i sarajevskoj Bosni, a tri godine nakon igračke karijere, ušao je u trenerske vode. Reprezentaciju Jugoslavije vodio je do svetskog zlata u Indijanapolisu 2002. godine, sa kojom je bio i šampion Evrope godinu dana ranije. Do titule šampiona Evrope vodio je i Nemačku 1993. godine. Juniore Jugoslavije vodio je u Bormiju do svetskog zlata 1987. godine. Sa Barselonom je osvojio Evroligu, a sa Đironom 2007.