Vučić: Nikola Vušović je od danas slobodan čovek

Nova pre 3 sata | Autor:Gordana Petkovic

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je Nikola Vušović, zvani Džoni, koji važi za saradnika kavačkog klana a koji je nedavno uhapšen u Dominikanskoj Republici, danas slobodan čovek.

On više nije u zatvoru, rekao je Vučić, dodajući da ne zna detalje, ali da je on pušten. “Vušević više nije uhapšen. Slobodan je kao ptica, a vi znate koja zemlja tamo jedina donosi odluke i na koji način. I pri tome smo bili upozoreni da će to da se dogodi”, rekao je Vučić na TV Happy. Za Vušovića se sumnja da želi da nasledi narko-poslove Veljka Belivuka. Vučić je rekao još jednom da će svi mafijaši biti pohapšeni, a njihove organizacije razbijene. On se osvrnuo