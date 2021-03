Prvi put ove sezone - MVP, MVP! Zna se i za koga!

Sportske.net pre 4 sati | Sportske.net

Denver je zabeležio novu pobedu protiv jednog od najboljih timova ove sezone, Filadelfije koja je i ovoga puta, drugi put ove sezone, protiv Denvera i Jokića igrala bez Embida.

Da li zbog činjenice da su igrali protiv ekipe u kojoj je glavni konkurent Jokiću za NBA MVP nagradu Džoel Embid, ili jednostavno jer je došlo vreme da se skandira Srbinu, malobrojni navijači u Denveru su po prvi put glasno i jasno govorili - MVP, MVP! Poslušajte! MVP chants rain down for Nikola Jokic as he steps to the free-throw line pic.twitter.com/8lpK0Tpvrb