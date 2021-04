Stiže još 57.600 AstraZeneka, 106.000 Fajzer i pola milona Sinofarm vakcina

Dnevnik pre 30 minuta | Dnevnik.rs

BEOGRAD: U Srbiju večeras stiže 57.600 vakcina AstraZeneka, u ponedeljak 106.000 Fajzer/Biontek, a u ponedeljak ili utorak pola miliona Sinofarm, izjavila je predsednica Vlade Ana Brnabić i najavila da je cilj da se se do kraja aprila vakciniše 40 odsto građana.

Ona se na TV Pink takođe zahvalila na vakcinama iz programa Kovaks i navela da je do sada Srbija uspela da nabavi oko 2,5 miliona vakcina kroz bilateralnu saradnju. U Srbiji je do sada makar prvu dozu vakcine primilo 1.454.000 punoletnih građana što je četvrtina te populacije, rekla je premijerka. Dodala je da je plan da do kraja aprila prvu dozu vakcine primi makar 40 posto te populacije. "Sada ćemo ući u svako selo, lokalnu zajednicu, vakcine stižu, nastavlja se