U Srpskoj se otvaraju bašte kafića, niži razredi kreću u školu

Dnevnik pre 55 minuta | Tanjug

BANjALUKA: Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske usvojio je danas izmene Zaključka o sprovođenju epidemioloških mera u kojima se navodi da se od sutra dozvoljava rad ugostiteljskih objekata pod određenim uslovima, a deca nižih razreda se od utorka vraćaju na nastavu.

Kako se navodi u saopštenju Štaba, od sutra pa do 8. aprila od 6 do 22 časova će u RS biti dozvoljen rad ugostiteljskim objektima na otvorenom prostoru, a biće moguće posluživanje hrane i pića u spoljnom prostoru objekta samo ukoliko je otvoren bar sa tri strane, bez obzira da li je prostor natkriven, prenose ‘‘Nezavisne novine’‘. Od 8. aprila dozvoljava se rad ugostiteljskim objektima na otvorenom i u zatvorenom prostoru, za smeštaj, ishranu i piće. Sve to biće