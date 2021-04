Najbolja partija bjelice od dolaska u majami! Hit slavio protiv Klivlenda (video)

Hot sport pre 10 sati | Vladimir Andonov Vladimir

Košarkaši Majamija nastavili su seriju pobeda u NBA ligi, a ovoga puta Hit je sa 115:101 nadigrao Klivlend, a veoma zapaženu ulogu imao je i naš Nemanja Bjelica.

Naš reprezentativac je za nešto više od 24 minuta na parketu postigao 10 poena uz sedam skokova i pet asistencija, što je njegova najbolja partija od dolaska u ekipu Majamija. A game high 11 assists tonight and he worked extra hard to make this one to Beli happen. #JIMVP Assist of the Night // @StateFarm pic.twitter.com/4hNgxpIqxh — Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 4, 2021 Delovalo je kao da je već dugo član tima sa Floride i svakako d i trener Erik Spolstra može biti