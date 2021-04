Vučić pokazao vitamine koje će država pokloniti penzionerima

N1 Info pre 6 sati | Autor:Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je vitamine koje će država pokloniti penzionerima.

Vučić je vitamine pokazao na njegovom Instagram profilu. „U ovoj kesi se nalazi ono što treba da dobijete od svoje države jer ste to zaradili, mnogo toga izgradili i sve napravili u državi što smo mi nasledili. Cink, vitamin D3, C vitamin za jačanje organizma i imuniteta", naglasio je Vučić u videu.