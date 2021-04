Haos u Čelsiju pred meč Lige šampiona! Igrači krenuli da se obračunaju na treningu, Tuhel morao da udalji štopera!

Blic sport pre 1 sat

seriju od 14 utakmica Čelsija bez poraza, a nakon prvog kiksa od dolaska usledili su problemi.

Nemački stručnjak je dan nakon utakmice zakazao trening, te nije igračima dao odmora iako već u sredu igraju prvi meč četvrtfinala Lige šampiona protiv Porta. Mediji na "ostvru" pišu da je atmosfera na tom treningu bila daleko od idealne i da je došlo do sukoba među igračima. Do okršaja je došlo između i , tokom meča na male golove. Sve je počelo oštrim startom nemačkog defanzivca na golmana, a nastavilo se koškanjem i teškim rečima, piše "Dejli Telegraf". To se