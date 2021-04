Kicu: Do kraja maja imaćemo pet miliona vakcinisanih

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BUKUREŠT: Rumunski premijer Florin Kicu izjavio je danas da će Rumunija imati neophodne doze vakcina protiv korona virusa, tako da bi, po najlošijem scenariju, do kraja maja trebalo da bude vakcinisano pet miliona građana.

On je na konferenciji za novinare pozvao političare i predstavnike crkve da učestvuju u kampanji za vakcinaciju stanovništva, prenosi Ađerpres. "Ovo su dva veoma važna meseca za nas - april i maj - jer ćemo tada dobiti između osam i 8,3 miliona vakcina. U najgorem slučaju vakcinisaćemo pet, a u najboljem oko 6,3 miliona građana. Pet miliona je važan broj, jer je to 35 odsto punoletnog stanovništva", rekao je Kicu. Prema njegovim rečima, do kraja jula u Rumuniju će