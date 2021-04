Kopačke kobne po Ronalda na aukciji za Gavrila

Nova pre 43 minuta | Autor:Bojan Vinulović

Cela Srbija je ustala i ujedinila se da bi se obezbedila sredstva za lečenje šestomesečne bebe Gavrila koji boluje od spinalne mišiće atrofije.

Za lečenje ove opake bolesti potrebno je čak dva i po miliona evra, i to je bio signal za sve dobre ljude Srbije da se okupe oko humanog cilja. Nakon velike humanitarne aukcije kapitenske trake Kristijana Ronalda, koju je Portugalac odbacio u meču sa našom reprezentacijom, još jedan vredan predmet sa istog meča, naći će se na humanitarnoj aukciji za Gavrila, i to predmet koji je promenio čitav tok utakmice, pa čak i bio zaslužan za to da Kristijano Ronaldo napusti