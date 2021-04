Navaljni hitno prebačen u bolnicu: Testiran na koronu, žali se na temperaturu i jak kašalj!

Večernje novosti pre 7 sati | Novosti online

RUSKI opozicionar Aleksej Navaljni prebačen je iz zarvora u medicinsku ustanovu radi lečenja od moguće respiratorne infekcije i testiran je na virus korona, javlja list ''Izvestija'', pozivajući se na zatvorsku upravu.

Navaljni je ranije danas rekao da je imao temperaturu 38,1 i jak kašalj, kao i da su trojica od 15 zatvorenika iz njegovog odeljenja u zatvoru u regionu Vladimir hospitalizovani jer se sumnja da imaju tuberkulozu. Navaljni se nalazi na odsluženju zatvorske kazne, a nedavno je počeo štrajk glađu jer navodno ne dobija adekvatnu medicinsku negu. Jailed Kremlin critic Navalny moved to medical facility over possible respiratory illness -Izvestia https://t.co/y4bMzAqSsr