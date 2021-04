S milom izbacuje Srbe iz vlade! Potres posle zahteva Krivokapića za opoziv ministra Leposavića zbog izjave o Srebrenici

Večernje novosti pre 1 sat | D. M. - V. K.

NAKON niza poteza kojima je, po mišljenju mnogih, premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić izneverio brojna predizborna obećanja, pre svih ono da će napraviti zaokret od antisrpske politike bivšeg režima, sada je otišao i korak dalje: u poslednjoj inicijativi usmerenoj protiv Srba uzda se i u pomoć dojučerašnjeg ljutog protivnika Mila Đukanovića!

Naime, Krivokapić je u ponedeljak pokrenuo postupak smene ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića, a za to će mu biti potrebni i glasovi Đukanovićevog opozicionog DPS u Skupštini Crne Gore. Leposaviću se "na greh" stavlja izjava o Srebrenici, tačnije to što je rekao "da će priznati da se tamo dogodio zločin genocida kada to bude nedvosmisleno utvrđeno". Kritikovao je i Haški tribunal, rekavši da je ovaj sud izgubio legitimitet.