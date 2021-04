Sad možete u šoping, ali pod ovim uslovima: Unutar tržnih centara neće raditi svi objekti, a ovo su mere kojih kupci moraju da se pridržavaju

Blic pre 1 sat | Blic

Krizni štab odlučio je danas da se tržni centri ponovo otvore, ali ova odluka ipak ne znači da će posetioci moći da uživaju u svim sadržajima koje ovi objekti nude.

Prema odluci Kriznog štaba, tržni centri ponovo će otvoriti vrata kupcima 12. aprila sa radnim vremenom do 22 sata. Kao i do sada, maske će biti obavezne za sve posetioce, ali i za zaposlene. Ipak, do daljeg neće biti otvoreni ugostiteljski objekti unutar tržnih centara, što znači da kafići i restorani neće moći da primaju goste. Kada bi to moglo da se dogodi? Ako se nastavi pad broja zaraženih, možda bi sledeće nedelje moglo da se razgovara o otvaranju