Ujutru hladno, slab mraz, tokom dana sunčano i toplije

Nova pre 4 sati | Autor:Agencije Autor:Agencije

U Srbiji jutro hladno sa slabim mrazema, a u toku dana sunčano i toplije.

Vetar slab, promenljiv, na severu i umeren, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od -4 do 2 C, najviša dnevna od 11 C do 16 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu ujutru hladno, na širem području sa slabim mrazem, a u toku dana sunčano i toplije. Vetar slab, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od -2 do 0 C, najviša dnevna oko 15 C. Izgledi vremena za sedam dana – do 16. aprila: Do ponedeljka pretežno sunčano i sve toplije, samo se u nedelju