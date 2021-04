U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme

Nova pre 6 sati | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, a posle podne i uveče uz promenljivu oblačnost moguća je kratkotrajna kiša mestimično, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru ponegde slab mraz, najniža temperatura od nula do osam stepeni, a najviša od 17 do 21 stepen Celzijusa. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni. U Beogradu ujutro na širem području grada slab prizemni mraz, u toku dana dana toplo i sunčano, a posle podne i uveče promenljivo oblačno. Najniža temperatura od četiri do osam stepeni Celzijusa, a najviša oko 20 stepeni. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni.