Jokić sjajan: Denver konačno poražen!

Hot sport pre 10 sati | Vukašin Cvetković Ivan Dobrić

Jokić nije mogao sam! Denver je nakon osam vezanih pobeda u NBA ligi doživeo poraz, a ponovo je sjajnu partiju imao Nikola Jokić.

Imao je njegov tim prednost u većem delu meča, ali je Boston zadnju četvrtinu dobio rezultatom 8-31, pa mu je na kraju pripala pobeda 87-105. Srpski centar je na terenu proveo 32 minuta i za to vreme zabeležio 17 poena, uz 10 skokova i 11 asistencija. Momenti kada je on bio na klupi, bili su kobni za Denver, jer je Boston tada pravio serije i uspevao da dođe do preokreta, a na kraju će se ispostaviti i pobede. OSTALI REZULTATI: Klivlend – Nju Orleans 109:116