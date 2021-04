Najtopliji dan od početka meseca, veče najavljuje snažnu promenu vremena

RTS pre 6 minuta

Danas će biti najtoliji dan od početka aprila. Preovlađivaće vedro, a u Banatu i Podunavlju duvaće košava. Krajem dana naoblačenje sa zapada najaviće još jednu snažnu promenu vremena. Od utorka svežije uz padavine. U sredu i četvrtak kratkotrajni sneg moguć i u nižim predelima.

Jutarnja temperatura od 4 do 11 stepeni, najviša od 20 do 24, u Beogradu do 23 stepena. U utorak ujutro i pre podne na severozapadu, zapadu i jugozapadu, a posle podne i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. Ponegde i pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom na jugu. Najniža temperatura od 5 do 12, najviša od 13 na severozapadu, do 20 stepeni na jugoistoku. Za sredu se prognozira oblačno i hladno vreme s kišom, u