Lončar: Nema potrebe za uvođenjem obavezne vakcinacije

Danas pre 10 sati | Piše: FoNet

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je večeras da u Srbiji nema potrebe za uvođenjem obavezne vakcinacije, jer zemlja ima dovoljno vakcina i dovoljno zainteresovanih za imunizaciju.

Naši građani i medicinski radnici su shvatili da je to jedini izlaz iz ove situacije, rekao je Lončar u emisiji Upitnik na RTS. Prešli smo nivo od 65 odsto vakcinisanih medicinskih radnika, dodao je on i naglasio da je u proteklih nedelju dana kampanje taj broj vakcinisanih porastao za 20 odsto. Najveći problem je bio sa mladim medicinskim sestrama zbog dezinformacija i širenje nepouzdanih informacija, plašile su se da će vakcinacija uticati na potomstvo, to je naš