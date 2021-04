Ovakav udarac može da odigra samo Novak VIDEO

Nova pre 54 minuta | Autor:Dušan Marković

Novak Đoković je rutinski savladao Italijana Janika Sinera u svom prvom meču na mastersu u Monte Karlu koji je došao posle dva meseca od osvajanja Australijan opena kada je poslednji put bio na terenu.

Đoković se malo mučio u prvom setu, ali nijednog trenutka se nije postavilo pitanje njegove pobede. U jednom poenu, srpski teniser je pokazao vrhunsko umeće, kada je iz gotovo nemoguće pozicije odigrao udarac i dobio poen. Umeće, kakvo nema ni jedan drugi teniser na svetu. Novak će u narednoj rundi igrati protiv Britanca Danijela Evansa, a meč se igra u sredu oko 12.30. Direktan prenos možete pratiti na Sport klub 1 kanalu. No one defends quite like @DjokerNole 😲