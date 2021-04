Stupar: Lončar ponavlja cifre o koroni koje je smislio Vučić

Nova pre 4 sati | Autor:N1 Autor:N1

Novinar Slobodan Stupar optužio je u Novom danu republičkog ministra zdravlja Zlatibora Lončara da javnosti ne saopštava relevantne podatke u vezi sa koronavirusom, već da ponavlja one koje je pre toga "smislio" predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Ministar zdravlja ne govori cifre koje je on smislio, nego je smislio Vučić.

Ako Vučić kaže da je 14 lekara iza crvene zone preminulo, onda i „Doktor Smrt“ mora to tako da kaže. Ako je Vučić rekao da je toliko i toliko bilo ukupno zdravstvenih radnika, onda će i on. Oni svi ponavljaju ono što vođa govori. Gledamo jedan te isti film od kako je počela korona. Stalni imamo problem cifara. Neko određuje neke cifre, i svi mi sumnjamo da li su te cifre prave“, rekao je Stupar za N1. Govoreći o stanju u zdravstvenom sistemu Srbije, on je naveo da