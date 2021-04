Trebješanin: Antivakseri da volontiraju u kovid bolnicama

Nova pre 58 minuta | Autor:N1 Autor:N1

Psiholog Žarko Trebješanin rekao je kako veruje da nema mnogo onih koji zastupaju antivakserske stavove, ali da su glasni, agresivni, javljaju se kad god mogu, da "iskaču" sa društvenih mreža. „Sloboda mišljenja je nešto zagarantovano, ali ne smete da ugrožavate živote drugih.

To je razlika koju ljudi treba da shvate. Ako neko utiče na postupke i ponašanje drugih ljudi, onda je to ugrožavanje javnog zdravlja“, rekao je Trebješanin, za novi broj nedeljnika Vreme. Na pitanje kako uticati na ljude da veruju nauci, on je rekao da „možete da menjate stavove koji su zasnovani na nekim argumentima, nedovoljnoj obaveštenosti, ali mi ovde nemamo posla sa stavovima, već sa čistim predrasudama“. „Možda bi oni koji su najglasniji mogli da se pošalju