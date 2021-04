Tripl-dabl Jokića, žestoki Denver najavio titulu VIDEO

Nova pre 14 minuta | Autor:Bojan Vinulović

Košarkaši Denvera pokazali su se kada je bilo najbitnije, što je donelo pobedu nad Majamijem sa čak 123:106 uz tripl-dabl Nikole Jokića.

Nisu imali u Denveru mnogo vremena za tugovanje posle teške povrede druge violine ekipe, Džamala Mareja. Bio je to veliki udarac za ekipu, ali se ujedno otvara prostor drugim igračima da u većoj rotaciji pokažu da vrede i da na njih Majkl Meloun, pa i Nikola Jokić, mogu da računaju. Ujedno, ekipa je posle dva vezana poraza morala da dođe do trijumfa, a to je i urađeno uz 25 poena i 10 skokova Portera, koji je posle meča čak hrabro izjavio da ekipa kreće po titulu