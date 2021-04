April i dalje bez proleća – i narednih dana kišovito, a temperatura ispod proseka

RTS pre 1 sat

Oblačnost, koja je planinskim predelima donela 10 centimetara novog snega, odlazi ka Karpatima. Danas će biti i perioda sunčanog vremena. Ipak, kratkotrajna kiša ili pljusak mogući su u severnim i centralnim predelima.

Jutarnja temperatura od -1 stepen do 5, najviša dnevna od 8 do 11 stepeni. U Beogradu malo toplije nego u sredu, uz popodnevnu kratkotrajnu kišu. Temperatura do 10 stepeni. U petak pretežno sunčano uz umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -3 do 4, najviša dnevna od 9 do 12 stepeni. Uveče i tokom noći na jugu jače naoblačenje s kišom. Naoblačenje sa juga Srbije u subotu će se tokom prepodneva proširiti