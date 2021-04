U Kladovu vakcinisano više od 9.000, u Majdanpeku 5.500 građana

Danas pre 2 sata | Piše: J. B. K.

U kladovskoj opštini je od početka imunizacije vakcinama FajzerBiontek, Sinofarm, AstraZeneka i Sputnjik V od 15.422 punoletne osobe vakcinisano 9.044, pri čemu je prvu dozu cepiva primila 5.881, dok su drugom dozom revakcinisane 3.163 osobe.

Tokom jučerašnjeg dana u Domu zdravlja u Kladovu vakcinisane su 192 osobe. Imunizacija bez zakazivanja, kako navode nadležni, u petak se nastavlja od 8 do 20 časova u kladovskom Domu zdravlja. Skoro pet i po hiljada stanovnika opštine Majdanpek do sada je vakcinisano jednom od četiri vakcine protiv korona virusa koje su dostupne u Srbiji. Prema podacima Doma zdravlja Majdanpek od 13.800 punoletnih do sada je prvu dozu dobilo 3.249, a revakcinisano je 2.168 građana.