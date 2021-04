Epidemijska situacija u Srbiji bolja, ali su bolnice i dalje pune

RTS pre 56 minuta

Epidemijska situacija u Srbiji se polako popravlja, sve je više vakcinisanih, ali su bolnice i dalje pune. Krizni štab je na sednici u petak potvrdio da se učenici viših razreda osnovnih škola i srednjoškolci od ponedeljka, 19. aprila, vraćaju u klupe.

10:31 Mali: Prijava za pomoć od 28. aprila do 15. maja Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da će prijava za sve koji žele da prime pomoć od "30 plus 30 evra" početi 28. aprila i da će trajati do 15. maja. Mali je, gostujući na TV Prva, rekao da oni koji primaju socijalnu pomoć i penzioneri ne moraju da se prijavljuju, a da se prijavljuju svi ostali punoletni građani koji žele tu pomoć. U maju sukcesivno kreće isplata prvih 30 evra i do kraja maja će