Sutra počinju konsultacije sa evroparlamentarcima, poslanici spremni, SPAS ne učestvuje

BEOGRAD - Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić najavio je da sutra počinju prve konsultacije evropskih parlamentaraca sa poslaničkim grupama stranaka koje se nalaze u parlamentu, da će se ti razgovori održavati onlajn i trajati do 22. aprila.

"Nakon toga, oni će da razgovaraju sa vanparlamentarnim strankama, a 7. maja će da mi se jave i izveste me šta su razgovarali", rekao je Dačić gostujući na Pinku. On je dodao da međustranački dijalog neće početi pre juna. Poslanici spremni za dijalog, SPAS ne učestvuje Evroposlanici koji će posredovati u međustranačkom dijalogu započeće sutra onlajn konsultracije sa poslaničkim grupama u Skupštini Srbije, a razgovori će trajati do četvrtka 22. aprila. Međunarodni