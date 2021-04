Dan kada možemo da očekujemo kraj: - 13. Jul Kočović izneo novu prognozu o okončanju trećeg talasa

Blic pre 2 sata

Profesor Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije, koji zajedno sa svojim timom mesecima unazad daje prognoze o kretanju epidemije na osnovu proračuna baziranog na Gausovoj krivoj, izneo je novu prognozu u kojoj se pominje datum koji do sada nismo imail.

Naime, u jednom od njegovih poslednjih proračuna piše da će kraj trećeg talasa biti - 13. jul. Kočović i dalje stoji do toga da je datum 13. maj dan koji će nam mnogo pokazati. Tada bi trebalo da se očekuje da padnemo na broj od 1300 zaraženih. Kako je on 1. aprila govorio o jednom od svojih proračuna za Kurir, rekao je da je jedan od svojih dijagrama namerno naslovio kao pod-talas 2. - Pod-talas 2 je krenuo 24. januara i to sa 1.317 zaraženih osoba dnevno.