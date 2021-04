Nadal od sjaja do očaja i nazad u pobedi nad Nišikorijem

Nova pre 46 minuta | Autor:Strahinja Nikolić

Rafael Nadal odigrao je čudan meč protiv Keija Nišikorija u osmini finala turnira u Barseloni tokom kog je prešao put od sjaja do očaja, a potom i nazad.

Nadal je slavio sa 2:1, i to nakon što je odigrao dva fantastična i jedan očajan set. Koliko je dominantan bio u prvom pokazuje to što je bez većih problema osvojio svih šest gemova i uz tri brejka stigao do 1:0. Iako je bio u naletu, Nadal je u drugom setu doživeo „hladan tuš“, pošto je Nišikori nakon 1:0 za Španca uzeo brejk u trećem gemu, poveo 3:1, potom još jednom za 5:2, pa je sa 6:2 stigao do 1:1, te je pbednika odlučio treći set. A u njemu „bik sa Majorke“