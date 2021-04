Vučić kaže da je Srbija spremna za nastavak dijaloga, Mas pohvalio vakcinaciju

N1 Info pre 14 minuta | Autor:Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija spremna za nastavak dijaloga sa Prištinom kojem će pristupiti konstruktivno u želji da se dođe do kompromisnog rešenja.

Nemački šef diplomatije Hajko Mas rekao je da je njegova zemlja svesna da proces dijaloga o normalizaciji odnosa sa Prištinom nije lak, ali smatra da bi on bio doprinos kojim bi se razvile i ekonomske prednosti. „Srbija je protiv ‘zamrznutog konflikta’ jer neko može da ga odmrzne. Suština napretka Albanaca i Srba je mir“, rekao je Vučić u zajedničkom obraćanju novinarima sa nemačkim ministrom spoljnih poslova. On je rekao da je za Srbiju važno da se ispuni do sada