Posle tmurnog jutra razvedravanje, temperatura u manjem padu

RTS pre 43 minuta

Oblaci će nad Srbijom ujutru mestimično uslovljavati slabu kišu, a na visokim planinama i sneg. Tokom dana slaba kiša još ponegde na jugu, u ostalim predelima razvedravanje. Najniža temperatura od 4 do 9, a najviša od 15 do 18 stepeni.

Ujutro pretežno oblačno, mestimično slaba kiša, u višim planinskim predelima sneg. Tokom dana na severu pretežno sunčano, u centralnim delovima pre podne umereno oblačno, posle podne razvedravanje, a na jugu oblačno ponegde još s kratkotrajnom kišom. Duvaće slab i umeren vetar, severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 9, a najviša od 15 do 18 stepeni. U Beogradu ujutro oblaci i malo kiše, potom sunce. Temperatura do 16 stepeni.