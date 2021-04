U Srbiji pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni

RTS pre 1 sat

I poslednjeg vikenda u aprilu temperatura će ostati malo ispod uobičajenih vrednosti. Ipak u većem delu zemlje biće sunčano. Na krajnjem jugu padaće kiša, a u nedelju uveče oblaci iz Rusije doneće padavine Vojvodini. I dalje je svežija vazdušna masa iznad Balkana pa će biti prizemnog mraza koji može ugroziti povrtarske kulture. Jutarnja temperatura od 0 do 6 stepeni, najviša dnevna od 14 do 18. Subotnje jutro u Beogradu prohladno, dan sunčan i temperatura do 17 stepeni.

Subotnje jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana pretežno sunčano, osim na jugu zemlje gde će biti umereno oblačno, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Duvaće slab i umeren vetar, severni. Najniža temperatura od 0 do 6 stepeni, a najviša od 14 do 18 stepeni. Drugog dana vikenda - u nedelju pretežno sunčano, ujutru uz slab prizemni mraz. Duvaće slab do umeren, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, a najviša od