"Zatvorimo sve": Video kampanja zbog korona mera digla prašinu u Nemačkoj: "Ostanite zdravi i budite očajni"

Blic pre 11 sati

Pre dva dana je u Nemačkoj javno objavljena kampanja #allesdichtmachen (#zatvorimosve) u kojoj nemački glumci u 50 kratkih videa na ironično-satiričan način komentarišu trenutne mere za suzbijanje širenja korona virusa.

Poznati nemački glumci koji su učestvovali u kampanji su između ostalih i Jan Jozef Lifers, Ulrih Tukur, Folker Bruh, Ulrike Folkerts, Riči Miler i Hajke Makač, piše "Dojče vele". Najveću pažnju je privukao video Jana Jozefa Lifersa u kojem on kritikuje medije, kao i to što su merodavni u pandemiji koja nas sve pogađa - samo mali broj stručnjaka, dok se drugi isključuju iz javne rasprave. Taj video je do subote ujutro na Jutjubu pogledalo više od 1,2 miliona ljudi