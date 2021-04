Brutalan dabl-dabl Jokića, Srbin piše istoriju: Nijedan centar nije ovako igrao, opet je napravio šou asistencijama!

Mondo pre 3 sata | Nikola Lalović

Niko nije bezbedan kada je Nikola Jokić na parketu.

Niko nije bezbedan kada je Nikola Jokić na parketu. Ovo je zaista neverovatno! Nikola Jokić je opet uspeo da sa centarske pozicije dođe do dvocifrenog broja asistencija - čak 12, pa iako niko nije verovao u to, odsustvo Džamala Mareja se ne vidi! Sada je Denver pobedio Hjuston, a bez dvojice startnih plejeva Mareja i Monte Morisa imao je ko da deli asistencije. DENVER - HJUSTON 129:119 (36:26, 26:24, 30:32. 27:34) Sada je Jokić uspeo da ubaci 24 poena i da uz to