Požar u kovid bolnici: Poginulo najmanje deset osoba u Iraku (video)

Večernje novosti pre 53 minuta | Tanjug

Požar u Ibn Katib bolnici u okrugu mosta Dijala iračke prestonice izazvala je najverovatnije eksplozija rezerovara s kiseonikom, prenosi agencija Rojters.

Veliki broj ambulantnih vozila kreće se ka bolnici, odvozeći povređene u požaru, preneli su fotorepoteri Rojtersa koji su se našli u blizini mesta nesreće. Ostali pacijenti iz bolnice prebačeni su u drugu zdravstvenu ustanovu, saopštili su medicinski izvori. #Iraq : At least 23 people now reported to have died in a fire at hospital in #Baghdad treating #coronavirus patients - blaze reportedly caused by oxygen tank that exploded #ٱلْعِرَاق #بَغْدَاد